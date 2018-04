Per promuovere la pratica sportiva, il sano movimento all'aria aperta e per sostenere la conciliazione famiglia-lavoro durante il periodo estivo, il Comune di Arco propone anche quest'anno «R… estate insieme outdoor», programma estivo di attività sportive e di svago per bambini e ragazzi; e anche quest'anno mette a disposizione buoni-sport del valore di 70 euro per i figli delle famiglie residenti che le frequenteranno. I buoni-sport sono disponibili a partire da martedì 17 aprile. I buoni-sport sono dedicati ai bambini e ai ragazzi residenti ad Arco che hanno frequentato la scuola primaria e secondaria di primo grado nell’anno educativo 2017/2018, da utilizzare per le colonie sportive diurne estive di «R… estate insieme outdoor», presso il Circolo Vela Arco, il Circolo Tennis Arco, la Pallavolo C9, Amici Nuoto Riva, il Club Ippico San Giorgio e la Usd Arco 1895 Calcio.