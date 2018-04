Che via S.Andrea presenti qualche criticità e che vada spesso in sofferenza, soprattutto quando i flussi veicolari sono parecchio rilevanti, e nelle ore di punta, è sotto gli occhi di tutti. Così come è altrettanto evidente che la mancanza di una ciclabile crei ulteriori problemi per la circolazione.

Ora la politica torna ad occuparsi della sempre trafficata via, una delle principali arterie veicolari di Arco e dell’Alto Garda.

I consiglieri comunali di minoranza Andrea Ravagni e Bruna Todeschi chiedono, infatti, la realizzazione urgente di una rotatoria.

Nell’interrogazione presentata, i consiglieri sottolineano che «via S.Andrea è stata purtroppo progettata senza ciclabile, e su questo limite si può sorvolare, ma quanto risulta inconcepibile è l’assenza di una rotonda a metà di quelle due già esistenti; vi sono corsie preferenziali usate per i sorpassi» e sono frequenti i veicoli «che svoltano come se la linea continua non ci fosse».

Inoltre, sulla via «insistono numerose attività commerciali con i loro veicoli che, uscendo, sono costretti ad allungare spesso i loro percorsi» o a «rischiare manovre proibite dal codice della strada».

Con questa premessa, Ravagni e Todeschi chiedono che la giunta comunale si impegni a «richiedere con urgenza alla Provincia la realizzazione di una rotonda a metà di via S.Andrea onde rendere così più sicura la medesima strada ed evitare maggiore inquinamento» derivato dai giri di troppo che gli automobilisti sono costretti ad effettuare, soprattutto via la presenza delle numerose attività commerciali.

Nel frattempo, pochi giorni fa, sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova, attesa ciclopedonale lungo via Santa Caterina, nei pressi del complesso Arco Center. I lavori sono iniziati da sud e procedono verso nord, per un totale di circa 400 metri e per una durata di circa 150 giorni.

Non sono previste ripercussioni significative sulla viabilità. La nuova pista, realizzata sul lato est della strada, collegherà la pista ciclopedonale esistente proveniente da Arco (che termina in corrispondenza della rotatoria all’intersezione con le vie Sant’Andrea a ovest e Sant’Isidoro a est) con via Cavallo, al confine tra i Comuni di Arco e Riva del Garda.