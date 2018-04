Gioco, divertimento ma anche cultura e avvicinamento alle prime regole essenziali e basilari dell'arrampicata e dell'alpinismo. Perché la montagna è passione ma richiede conoscenza. È tutto questo e molto altro ancora il «Family Day», l'ormai classico appuntamento che con impegno e sacrificio i volontari della Sat di Riva del Garda propongono ogni anni all'inizio della primavera nell'accogliente cornice del Parco Miralago. Sin dalle prime ore del mattino sono state decine e decine le famiglie che si sono presentate per il rito dell'iscrizione prima della formazione dei due distinti gruppi che hanno preso parte alle due distinte proposte della giornata. Chi in mattinata ha affrontato parete di arrampicata, ponti tibetani, ha provato il brivido di un volo nel vuoto con la teleferica o si è divertito con la propria bicicletta lungo i percorsi allestiti all'interno del parco. E chi invece ha partecipato all'interessante escursione sulla Ponale, con sosta al Museo di Riva e visita alla sempre affascinante Tagliata del Ponale, il tutto con la preziosa collaborazione e guida di Lodovico Tavernini che ha saputo coinvolgere perfettamente e far divertire i tantissimi bambini accompagnati da mamme e papà alla scoperta delle misteriose gallerie della Tagliata.

Poco dopo mezzogiorno i volontari della «Bacionela Club» hanno servito una gustosa pastasciutta, anch'essa apprezzata dai partecipanti durante la breve pausa prima della ripresa delle attività, stavolta a gruppi invertiti. I pasti serviti sono stati più di 350 e a questi vanno aggiunti i «tagliandi» di alcune decine di persone che pur iscrivendosi al mattino e partecipando alle attività della giornata non hanno pranzato all'aria aperta sul piazzale della Miralago. In totale quindi i partecipanti hanno raggiunto circa le 400 unità. Il tradizionale «Family Day» coinvolge da sempre tutti i volontari della sezione rivana, tutti i vari gruppi, in primis il Gram (Gruppo Rocciatori d'alta montagna) ma anche quello de «In montagna con le famiglie», Alpinismo Giovanile, Gruppo Sentieri, Sat&Bike, Vip.