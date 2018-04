Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente motociclistico di ieri mattina nell’ultimo tratto della statale che porta da Arco a Linfano.



Uno scooterista arcense - A.M. le sue iniziali, 45 anni - stava procedendo verso Torbole quando, dietro la semicurva all’altezza del «Garda Thermae» si è trovato di fronte un’automobile impegnata a svoltare sulla propria sinistra per entrare nel centro commerciale-turistico.



La conducente si è arrestata per permettere ad alcuni pedoni di transitare, ma in questo modo lo scooterista se l’è trovata di fronte ferma. L’uomo è caduto a terra, lo scooter ha proseguito per 50 metri prima di fermarsi e il conducente è andato a impattare contro il paraurti dell’auto. Per lui nulla di grave.



Sul posto comunque l’elisoccorso, l’ambulanza e la Polizia locale che si è occupata di ricostruire la dinamica e dovrà valutare eventuali responsabilità per l’accaduto.