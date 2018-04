Polo scolastico, tre anni per il bando dei lavori

Se si va a pescare negli archivi, compresi quelli istituzionali, l’avvio dei lavori era previsto entro il 2015. Tre anni dopo non solo non si è mosso nemmeno un operaio ma di quell’appalto, almeno fino a ieri, si sono perse letteralmente le tracce, ad eccezione del passaggio nella relazione al bilancio del sindaco Mosaner che ha stigmatizzato i ritardi nell’iter di aggiudicazione dell’opera sollecitando la Provincia a darsi una mossa. Eppure parliamo di oltre 8 milioni di euro (solo il primo lotto, perché l’opera complessiva si attesta sui 16) e di oltre una ventina di aziende (alcune anche trentine) che stanno attendendo invano di sapere come andrà a finire.



Il caso è quello del nuovo Polo Scolastico del Rione Degasperi, un intervento consistente che da anni figura nel programma delle varie amministrazioni pubbliche. Per ricordare la storia recente, il bando di gara è stato pubblicato l’8 gennaio 2016, la scadenza per la presentazione delle offerte prorogata due volte con termine ultimo al 24 maggio dello stesso anno. Il 26 dicembre dello stesso anno la giunta provinciale ha nominato la commissione tecnica per l’esame delle offerte dando alla stessa 416 giorni di tempo per chiudere la pratica e individuare l’azienda vincitrice. Un termine scaduto a gennaio di quest’anno ma da allora è calato il silenzio su un intervento comunque consistente e atteso da anni.



«Un ritardo estremamente grave» ha sottolineato ieri il consigliere provinciale Claudio Civettini che sul tema ha depositato un’interrogazione per far luce sull’iter di aggiudicazione. «Le imprese concorrenti - sottolinea tra l’altro Civettini - hanno sostenuto oneri di partecipazione non indifferenti e sono esposte anche in riferimento alle garanzie fidejussorie prestate».



Ma a cercare di fare chiarezza già ieri a stretto giro di posta ci ha pensato l’assessore provinciale Mauro Gilmozzi, da noi interpellato proprio per capire come stanno le cose allo stato attuale: «È stato un bando molto complesso che ha richiesto numerose verifiche e approfondimenti. In particolare - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici - è stato necessario un approfondimento scientifico sulla certificazione Arca che ha comportato un impegno di almeno un trimestre. Ora comunque il problema è stato risolto. La commissione dovrà effettuare altre tre o quattro sedute al massimo e quindi entro il prossimo mese di giugno ritengo si possa arrivare all’aggiudicazione dell’opera e alla proclamazione della ditta vincitrice». Il progetto di riqualificazione del polo scolastico di Rione Degasperi prevede l’ampliamento della scuola materna da 3 a 5 sezioni, la demolizione e ricostruzione della scuola elementare con il passaggio da 10 a 15 classi, più la palestra.