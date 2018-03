Era latitante da più di un mese e mai avrebbe pensato di dover fare i conti con la giustizia durante un soggiorno riabilitativo al San Pancrazio di Arco.

Un 63enne residente a Milano - M.S. le sue iniziali - è stato arrestato dagli uomini del Commissariato di Riva perché deve scontare una pena definitiva di un anno, 8 mesi e 20 giorni in seguito a condanna per reati contro il patrimonio. Si tratta di un nomade milanese che si è reso irreperibile dopo la sentenza definitiva e che, in barba all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano, aveva scelto la nota clinica per un periodo di riabilitazione.

La Polizia lo ha identificato grazie al sistema di registrazione delle presenze, turistiche e non, in funzione da qualche tempo e che permette di avere in tempo reale il quadro della situazione e di verificare i nominativi sospetti. Prima di procedere con l’arresto è stato verificato lo stato di salute e la compatibilità con il regime carcerario. Poi sono scattate le manette e il trasferimento in carcere a Spini di Gardolo.