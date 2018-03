Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la designazione di un rappresentante del Comune di Arco nel consiglio di amministrazione di Amsa (Azienda municipale sviluppo Arco».

Il relativo avviso è pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune di Arco (comune.arco.tn.it, percorso «albo pretorio», «avvisi e pubblicazioni», «albo pretorio informatico»).

Le candidature devono pervenire all’Amministrazione comunale entro le ore 12.30 di lunedì 16 aprile.

I candidati alla designazione devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e essere di indiscussa probità. La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire con le seguenti modalità: consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune, in piazza Tre Novembre 3 ad Arco, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il giovedì dalle 14.30 alle 16.30, oppure per posta all’indirizzo del Municipio o ancora per posta elettronica certificata (al seguente indirizzo: comune@pec.comune.arco.tn.it). Con riferimento a quest’ultima opzione, si precisa che la domanda sarà accettata soltanto in presenza della sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale) oppure della firma scannerizzata.

La domanda, indirizzata al sindaco, deve essere compilata sul modulo allegato e deve essere corredata obbligatoriamente del curriculum vitae, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, delle cariche eventualmente ricoperte presso enti, aziende, istituzioni e in genere nelle amministrazioni pubbliche e private e di tutte le informazioni che consentono di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l’esperienza generale e specifica acquisita in relazione alla carica da ricoprire.

I membri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e possono essere confermati per un massimo di tre mandati consecutivi.