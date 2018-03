Disco orario al parcheggio di via santa Caterina

Novità per il parcheggio a lato di via Santa Caterina alle porte della città.

I posti auto all’ombra del vicino ospedale San Pancrazio, d’ora in poi dovranno garantire una maggiore rotazione della sosta anziché essere occupati per intere giornate dagli stessi veicoli probabilmente di residenti o pendolari. Questo il principio che ha ispirato l’ordinanza firmata dal dirigente dell’area amministrativa del Comune di Arco che introduce nel parcheggio il disco orario di 90 minuti per i posti auti sul lato ovest e per gli stalli centrali. La sosta a disco varrà però solo in orario 8-12 e 14.30-18.30 ed esclusivamente nei giorni feriali. Qui potranno parcheggiare solo veicoli con una massa a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate.

Restano confermate le aree sosta a pagamento per i camper negli stalli all’interno e posizionati sul lato est, come previsto in una precedente ordinanza del 2012. D’ora in poi quindi sarà necessario fare maggiore attenzione volendo raggiungere il centro storico a piedi. Bisognerà andare e tornare in 90 minuti.