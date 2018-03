Il danno economico è limitato, più che altro si è trattato di tanto «olio di gomito» e di pazienza, oltre a una buona dose di tempo perduto per niente. Resta l'amarezza per un gesto inspiegabile, che non ha risvolti politici o altro, che è solo la bravata (per non usare altri termini) di chi non ha rispetto per la proprietà altrui. Nella notte tra domenica e lunedì alcuni vandali hanno imbrattato con pennello e vernice le vetrine della Gelateria Cristallo di Piazza Catena «sfogandosi» con graffiti molto simili a quelli che si vedono da tempo sui ruderi dell'ex Cattoi in viale Rovereto, sempre a Riva del Garda, o in altre zone della città. Non sono state usate bombolette spray ma pennello e vernice appunto, un particolare anomalo soprattutto perché pennello e vaschetta della vernice non sono poi così facili da nascondere se per caso arriva qualcuno.

La scoperta è avvenuta ieri mattina e al titolare Erwin Cantonati non è rimasto altro da fare che chiamare le forze dell'ordine per mostrare la situazione delle sue vetrine e sporgere denuncia. «È la prima volta che ci accade una cosa del genere - racconta Cantonati, comprensibilmente amareggiato - Grazie a Dio si sono limitati alle vetrine e non hanno danneggiato le colonne altrimenti i danni sarebbero stati maggiori. Quello che non riesco a spiegarmi è il motivo di tutto questo. Se non col fatto che l'ignoranza non ha confini. Amarezza? Certo che c'è amarezza. La mia speranza è che non si tratti dell'inizio di una lunga serie".