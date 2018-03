E' annunciata anche la presenza del presidente della giunta provinciale Ugo Rossi, in mountain bike, sabato prossimo 24 marzo alla riapertura parziale del sentiero alpino della Ponale dopo i primi lavori di sistemazione e messa in sicurezza che proseguiranno nei prossimi mesi. La riapertura avverrà in mattinata, tra le 10 e le 10.30.

La Ponale rimarrà aperta sino all'8 aprile per poi chiudere il giorno successivo e riaprire per la stagione estiva sabato 21 aprile. A novembre nuova chiusura sino al 1° marzo 2019 per ultimare l'intervento che prevede una spesa complessiva di oltre un milione e mezzo di euro.