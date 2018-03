Per due anni niente dichiarazione dei redditi e dell'Iva, per un totale di quasi ottocentomila euro evasi. La Guardia di finanza di Riva del Garda ha compiuto una serie di verifiche fiscali nei confronti di una parafarmacia, scoprendo che l'azienda vendeva i propri prodotti emettendo regolarmente scontrini e ricevute ai clienti, senza tuttavia registra nulla in contabilità, omettendo peraltro di presentare le dichiarazioni fiscali e, di conseguenza, di pagare le imposte dirette e l’Iva dovute. Al termine del controllo tributario, è stata accertata l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per 673mila euro e un’evasione all’imposta sul valore aggiunto per 105.000 euro.

La società è stata individuata attraverso un’analisi di rischio di carattere economico-finanziaria, condotta sulla base degli elementi acquisiti sul territorio e delle informazioni desunte dalle banche dati in uso alla Guardia di Finanza. Dall’incrocio dei dati sono emerse evidenti anomalie ed in particolare l’assenza di ricavi dichiarati al Fisco.

Anche in Trentino, quindi, l'azione e l'impegno quotidiano della Fiamme Gialle è volto a contratare l'evasione fiscale.