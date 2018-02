Vigili del fuoco mobilitati questa sera a Massone, dove si è incendiata la canna fumaria di un edificio in pieno centro storico.



Proprio per il fatto che la casa si trova in centro (si tratta peraltro della casa del pioniere della aeronautica Gianni Caproni) ha fatto scattare una ingente mobilitazione dei vigili del fuoco di Arco, giunti sul posto con quattro mezzi. A complicare le cose, il legno delle finiture della casa, che rischiava di innescare un grosso incendio.



L’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il peggio.