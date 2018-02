Il Meeting del Garda Optimist, che si terrà a Riva del Garda dal 28 marzo al 1° aprile, è sempre più la festa della vela giovanile. A un mese dalla manifestazione sono già 1279 gli iscritti, provenienti da 32 Paesi, tra cui per la prima volta anche il Giappone. La Fraglia Vela Riva - club velico di Riva del Garda che nel 2018 festeggia 90 anni di attività - è orgogliosa di organizzare la 36ª edizione del Meeting del Garda Optimist, evento dedicato alla vela giovanile e in particolare alla classe Optimist, riconosciuto dalla FIV Federazione Italiana Vela e Optimist Italia. La manifestazione è stata certificata Guinness World Record®, per essere la regata monoclasse più numerosa al mondo con 1055 partecipanti effettivi registrati nel 2012 e addirittura superati nelle edizioni successive. L’appuntamento come ogni anno è sul Garda trentino per la settimana di Pasqua e richiama centinaia di baby velisti dai 9 ai 15 anni d’età.

La manifestazione inizierà ufficialmente mercoledì 28 marzo con la quarta edizione della Country Cup, una speciale formula di regata stile Olimpiade, a cui può partecipare un solo rappresentante scelto per nazione. Danimarca e Germania le nazioni che finora si sono aggiudicate la vittoria, rispettivamente due e una volta. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno sarà la volta della suggestiva cerimonia di apertura con tutti i partecipanti che attraverseranno - con l’emozionante sventolio della bandiera del proprio Paese - il centro storico di Riva del Garda, preceduti dalla consueta banda musicale. Da giovedì 29 marzo a domenica primo aprile si disputeranno le regate di flotta nelle rispettive categorie cadetti (da 9 a 11 anni di età) e juniores (da 12 a 15 anni), suddivise in batterie.

La maggiore partecipazione si registra per Germania, Italia, Danimarca, Svezia, Polonia, Finlandia, Norvegia, Russia, Ungheria; Australia, Brasile, Canada, Stati Uniti e per la prima volta Giappone, le nazioni oltreoceano rappresentate nel 2018. La regata potrà essere seguita nelle fasi salienti in tutto il mondo grazie alla diretta streaming, condotta da giornalisti di settore.