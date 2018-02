Amano talmente la città di Arco le sue istituzioni che hanno deciso di lasciare nel testamento una donazione di ben 50 mila euro da destinare al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Arco. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Betta durante l’assemblea ordinaria del Corpo che si è tenuta martedì alla presenza, oltre che del primo cittadino, del presidente della federazione dei vigili del fuoco volontari Tullio Ioppi, del viceispettore distrettuale Renato Santi e dell’assessore al bilancio Tomaso Ricci.



La donazione arriva da una coppia di cittadini tedeschi che abitano ad Arco già da molti anni: «Vogliono rimanere nell’anonimato - precisa Betta - si tratta di cittadini tedeschi che abitano qui da molti anni e si sono integrati perfettamente. Hanno molto rispetto per le istituzioni del nostro comune e hanno pertanto deciso di inserire nel loro testamento questa significativa donazione. Naturalmente, questa notizia ci rende fieri e orgogliosi, ci fa davvero molto piacere. È una coppia che nutre un grande amore per la nostra città, ama come ci muoviamo e non possiamo che esserne felici».



Per il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Arco si tratta dell’«ennesimo segnale che l’attività svolta è lodevole e ben apprezzata da tutta la cittadinanza». Durante l’assemblea di martedì, inoltre, il sindaco ha spiegato come il Comune, assieme al Comandante del Corpo e dei rispettivi Comandanti delle forze dell’ordine, stiano facendo «tutti gli sforzi per far fronte alle nuove regole in tema di antiterrorismo, sempre con lo spirito di ottemperare alle regole ma senza impedire tali manifestazioni che rendono importante il nostro Comune anche fuori dall’Alto Garda».



Tra i punti all’ordine del giorno trattati martedì scorso, spicca la nomina di due membri sostenitori, che l’assemblea ha approvato all’unanimità: si tratta di Alessandro Civettini del Ristorante Pizzeria «I Sapori» di Arco e di Piero Zocca, titolare de «Il Gelatiere» di Arco. Le motivazioni, spiega il Corpo dei vigili del fuoco in una nota, «sono state la continua e instancabile, ma assolutamente disinteressata, opera di supporto al Corpo che questi due imprenditori, da ormai molti anni, prestano».



Successivamente il Comandante Stefano Bonamico ha dato lettura della sua relazione, nella quale non sono mancati alcuni spunti di riflessione circa le difficoltà che anche il corpo di Arco riscontra nel relazionarsi con le strutture Provinciali come la Cassa Provinciale Antincendi ed il Servizio Antincendi. La relazione del comandante ed il bilancio sono state votate all’unanimità.