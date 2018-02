Prende il via venerdì 16 febbraio nella sala della Comunità di Valle in via Rosmini a Riva il trittico di serate proposte dalla Sat di Riva del Garda, in collaborazione con il Trento Film Festival-365 e il G.R.A.M. (Gruppo Rocciatori d’Alta Montagna), con la proiezione di alcuni dei migliori film che hanno partecipato alla 65ª edizione della rassegna internazionale dedicata a montagna, società, solidarietà, ambiente.

La prima tornata di proiezioni parte con il film italiano di Cecilia Bozza Wolf «Vergot», lo spagnolo «Mar Alvarez, no logo» e la pellicola dello svizzero Robert Steiner «Tupendeo - One mountain, two stories». Ore 20.45, ingresso gratuito.

È il settino anno consecutivo che la sezione rivana della Sat propone ai propri soci e a tutti gli appassionati di montagna questo appuntamento ormai divenuto una tradizione del periodo invernale. E questo grazie al lavoro di quei volontari che con passione e sacrificio s’impegnano per offrire sempre una proposta piacevole accattivante.