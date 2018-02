Anche quest'anno il Comune di Riva del Garda partecipa a «M'illumino di meno» la festa internazionale del risparmio energetico promossa dalla trasmissione di Rai Radio Due Caterpillar, la cui 14ª edizione si svolge venerdì 23 febbraio, spegnendo una parte dell’illuminazione pubblica e proponendo alcuni appuntamenti. Quale forma di sensibilizzazione al tema del risparmio energetico, da venerdì 23 febbraio fino al 23 marzo saranno spente le luci dell'illuminazione pubblica delle passeggiate Belvedere, via Cis e al Bastione, all'esterno del Bastione e le fontane di piazza Garibaldi. Venerdì 23 febbraio ci sarà l'accensione ritardata alle ore 22 in piazza Tre Novembre, in piazza Garibaldi, alle porte di San Michele, di San Marco e di San Giuseppe, al faro della Spiaggia degli Olivi, al parco del Pernone e, dalle 20.30, dei fari del campo sportivo della Varonese.

Inoltre saranno proposte alcune iniziative. La prima è il «Pomeriggio noir a lume di candela» in biblioteca (ore 17.30), con letture da Eraldo Baldini, Donato Carrisi, Federico De Roberto, Alexandre Dumas, Stephen King, H. P. Lovecraft, Edgar Lee Masters, Sofocle, Giovanni Verga e Dorn Wulf, con «contorno» di tè e biscotti (a cura della biblioteca civica di Riva del Garda e del gruppo «Il tè delle letture»). Alle 21.15 al parco del Pernone parte una passeggiata notturna con visita all’acquedotto comunale di Roncaglie, dove i tecnici di Ags (Alto Garda Servizi) illustreranno l’impianto idrico e le sue due turbine per la generazione elettrica, con intermezzi poetici di Rita Pellegrini e Alessandro Parisi (a cura della Pro loco di Varone-Gruppo Iniziative Varone e del Comune di Riva del Garda, con la collaborazione di Ags). Infine, alle 21.45 al centro sociale del Pernone, per chi ha partecipato alla passeggiata e per chi vorrà esserci, «Notte di note a lume di candela», il concerto conlusivo con rinfresco (a cura dell’associazione Armonicà).