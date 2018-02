Venerdì 23 febbraio il Garda trentino sarà la sede di un imperdibile appuntamento che avrà per protagonista il suo ambasciatore più amato: Adam Ondra. Il fenomenale atleta della Repubblica Ceca, da sempre assiduo frequentatore delle falesie dell’Alto Garda, ha scelto Riva e il Garda per presentare in prima mondiale assoluta il film "Silence" che descrive la preparazione e il compimento della magica impresa nella Grotta di Hanshelleren in Norvegia, la prima via di grado 9c mai completata nella storia dell’arrampicata. Insieme a Ondra ci sarà anche Jerry Moffat, storico protagonista nell’evoluzione del climbing moderno.



L’appuntamento è per le 21 di venerdì 23 febbraio appunto, all’Astoria Park Hotel di viale Trento. La serata sarà ad ingresso gratuito.

Le prenotazioni per i 200 posti destinati al pubblico si aprono giovedì 15 febbraio alle ore 17, all’interno del sito http://events.eventzilla.net/e/silence-premiere--adam-ondra-and-jerry-mo....

Durante la serata sarà possibile confrontarsi con i due protagosnti, con i limiti umani, ammirare il talento di un atleta straordinario e vivere il fascino di una disciplina che non è solo capacità atletica, ma anche sensibilità dell’anima, passione, amore per la natura e arte che si esprime come una sorta di danza fra terra e cielo.