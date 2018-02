Tre ore di impegnativo lavoro ieri pomeriggio per i Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda a causa dell’incendio di una canna fumaria in uno stabile di via Basone, tra Varone e Ceole.

Le fiamme si sono sviluppate a causa della mancanza del tubo di alluminio che funge da isolante e il fumo ha invaso la zona del sottotetto risparmiando per fortuna i due appartamenti che compongono lo stabile. Una squadra di 6 uomini dei volontari rivani, con l’ausilio dell’autoscala dei colleghi di Arco, è intervenuta tempestivamente e ha evitato il peggio. L’intervento è poi proseguito per verificare che la temperatura interna fosse tornata ad un valore normale onde evitare pericolosi «ritorni di fiamma».