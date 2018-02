Viabilità di Arco, scontro sindaco-minoranze

Scontro durissimo tra il sindaco Alessandro Betta e i consiglieri di minoranza Andrea Ravagni e Bruna Todeschi sul tema della viabilità cittadina.

Sono proprio i due consiglieri a contestare le parole del primo cittadino contenute nella risposta all’interrogazione presentata dagli esponenti di minoranza: «Nella sua risposta, il sindaco Betta, ormai senza argomenti, non dice il vero, soprattutto quando afferma che il referendum è stato ritirato dai comitati con garanzie che l’amministrazione ha rispettato».

Secondo i consiglieri, infatti , «l’amministrazione arcense e la sua giunta se ne sono sempre “fatti un baffo” non solo dei vari comitati referendari, ma anche delle migliaia di firme raccolte. Rivendichiamo la nostra proposta di realizzare una rotonda alla curva Marinoni - sottolineano Ravagni e Tedeschi - e di rimettere la viabilità esattamente come era cinque anni fa. L’unica cosa che Betta ha azzeccato è l’aver eliminato il senso unico in via Capitelli; per il resto il Pum rimane un fallimento da oltre 100 mila euro spesi in sole consulenze. Concludiamo dicendo che noi al contrario di Betta e la sua coalizione non siamo in campagna elettorale per il 4 marzo, quindi certamente non cerchiamo consensi».