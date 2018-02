In una vasta zona attorno alla frazione di Campi di Riva, da Malga Grassi sino addirittura al nuovo sentiero Sat intitolato a «Claudio Fedrizzi», c'è qualche delinquente che si diverte a lasciare bocconi avvelenati sparsi qua e là. L'ultimo caso in ordine di tempo è proprio di queste ore e la disavventura è toccata ad un meticcio di taglia media che assieme al suo padrone stava risalendo il sentiero «Fedrizzi», poco sopra il traverso attrezzato.

Allarmato dal ritardo del suo fedele compagno, l'uomo è tornato sui suoi passi e ha visto l'animale quasi agonizzante. Grazie all'aiuto di un contadino è riuscito a portarlo in paese e da qui di corsa da un veterinario. In questo caso, per fortuna, l'animale si è salvato ma in altre circostanze purtroppo l'esito è stato mortale.

La Forestale di Riva ha confermato che negli ultimi tempi si sono verificati altre tre casi analoghi nella zona di Campi e sta svolgendo indagini per risalire agli autori.