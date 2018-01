Attorno alla chiesa dell’Addolorata di Bolognano la situazione comincia a essere insostenibile. Degrado, sporcizia, rifiuti e inciviltà.

Il parrocco dell’Oltresarca don Franco Torresani però non ci sta, e chiede alla comunità di farsi carico della problematica, come ha ricordato lui stesso ai fedeli durante la messa di domenica scorsa.

«Il degrado è costante e va avanti da anni, tutte le settimane - spiega don Franco - la situazione più che migliorare, direi che sta peggiorando. Non credo che ci siano situazioni del genere in tutto il Trentino, purtroppo. L’unico modo per arginare il fenomeno è far si che ognuno si prenda più a cuore di questi spazi che sono di tutta la comunità».

A essere oggetto del «degrado» è l’area attorno alla chiesa ma anche, ma anche il vicino parcheggio e il campetto: «Questa è una zona nevralgica, turistica e che si sta ripopolando - afferma don Franco - è un vero peccato che si lasci andare così alla trascuratezza. Talvolta la sporcizia è a livelli incredibili e ci sono rifiuti di tutti i generi, sembra davvero un campo di battaglia. Tantissimi i vetri che raccogliamo ogni giorno, che sono anche molto pericolosi per i bambini. Per non parlare poi del campetto, lì la situazione è sempre molto grave, raccogliamo davvero di tutto e di più. Di questa situazione ne abbiamo più volte parlato in consiglio pastorale, con le forze dell’ordine, con il sindaco Alessandro Betta e la giunta comunale nonché con i genitori».

Secondo don Franco, è necessaria l’installazione «di telecamere sia sulla parte sud della chiesa, sia a nord. Questa zona di Arco è in costante espansione demografica, non possiamo lasciarla andare così, ci vuole più cura».

Importanti novità anche sul fronte del teatro-oratorio di Bolognano. «Dopo che il Comune di Arco ha rilevato e certificato l’interesse pubblico dell’oratorio - osserva don Franco - abbiamo inoltrato tutte le domande di contributo alla Provincia. Abbiamo già elaborato un bellissimo progetto di riqualificazione generale non solo dell’oratorio ma anche degli spazi esterni e del parcheggio sterrato, che nel breve periodo chiuderemo. Questo perché versa in condizioni disastrose ed è una questione di sicurezza che è in capo a noi della parrocchia. Anche lì ci sono stati parecchi vandalismi, la scritta “proprietà privata” che avevamo affisso è stata rimossa e fatta letteralmente a brandelli da qualcuno».

Il parroco annuncia inoltre che sul fronte del parcheggio «stiamo lavorando con l’architetto Andrea Bernardis per la realizzazione del parcheggio interrato. Non lasceremo che quell’area venga abbandonata».

Sul tema del degrado a Bolognano interviene anche il sindaco Alessandro Betta: «Ci dispiace davvero di questa situazione - osserva il primo cittadino - credo tuttavia che quello di don Franco sia un monito importante per migliorare la situazione, questi momenti di riflessione sono necessari. Per l’implementazione delle telecamere ne parleremo con il vicesindaco Bresciani».