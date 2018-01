Cinquantamila euro per i lavori di asfaltatura che interesseranno tutto il territorio comunale arcense nelle prossime settimane.

Interventi che verranno effettuati in piena sinergia dall’amministrazione comunale, dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Fitta e dalla Set Spa, la società che si occupa del servizio di distribuzione dell’energia elettrica.

In totale saranno circa 10 mila i metri quadrati di asfalto posati nei prossimi mesi e che coinvolgeranno moltissime vie site su tutto i territorio comunale, che necessitano di una nuova pavimentazione e di manutenzione. A tal proposito si è tenuto ieri presso l’area tecnica del Comune, a Foro Boario, l’incontro per fare il punto della situazione sui lavori inerenti gli asfalti e le pavimentazioni e raccogliere ulteriori segnalazioni.

Presenti il sindaco Alessandro Betta, il geometra Paolo Pedrotti, del Servizio Patrimonio del Comune di Arco, i rappresentanti dei comitati di partecipazione e i consiglieri comunali Flavio Tamburini, Gabriele Andreasi e Giovanni Rullo.

Oltre agli asfalti, nei prossimi giorni proseguiranno i lavori di messa in sicurezza del rondò via Roma/via Baden Powell e, a febbraio, verrà realizzata la rotatoria a Villa S.Pietro, in pieno centro storico.

«Avevamo già organizzato un incontro al fine di raccogliere istanze e segnalazioni sul piano asfalti - ha osservato il sindaco Alessandro Betta - è un intervento che prevede parecchi metri quadrati di asfalto, molto importante e consistente. Molti si sono lamentati di alcune situazioni ma si trattava spesso di interventi che non competevano direttamente il comune. Questo, tuttavia, è il momento di raccogliere le varie segnalazioni, in attesa di marzo, quando la maggior parte dei lavori ripartiranno».

Una buona fetta degli interventi sarà portato a termine dal Consorzio Fitta nell’ambito dei lavori di posa del nuovo sistema a goccia: «Buona parte del lavoro sarà fatto dal consorzio - ha spiegato Paolo Pedrotti - che ha iniziato dei lavori importanti in novembre e anche dalla Set, con la quale abbiamo concordato il completamento di vari tratti di strada come via Maino, per esempio».

Numerose le strade interessate dai lavori: via Degasperi, via Trieste, via Capitelli, via Zoppirolli ma anche via Francesco di Borbone, via Crosetta e parte di via S.Caterina; po via Maino a S.Martino e via Sabbioni a S.Giorgio, così come sollecitato dal comitato di partecipazione.