Un selfie volontario o involontario ha incastrato una donna di 40 anni residente a Riva del Garda protagonista del furto di uno smartphone ai danni di un artigiano di Arco.

Pochi giorni dopo il furto la donna si è fatta un selfie ma la fotografia è finita sull'account Google del proprietario del telefono (un Microsoft Lumia 550) che ne ha avuto notifica sulla sua posta elettronica. Da qui i carabinieri della stazione di Arco, coordinati dal comandante Mirko Sollecito, sono risaliti alla donna e durante le perquisizione nella sua abitazione, in pieno centro a Riva, hanno trovato il telefonino nascosto tra alcuni asciugamani in un armadio. La quarantenne rivana, incensurata, è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Rovereto per furto aggravato.