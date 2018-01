Non si fermano i furti in abitazione nella zona di Riva e in tutto l’Alto Garda in generale (peraltro, per essere obiettivi, come nel resto del Trentino a cominciare da Trento e Rovereto).

Dopo la duplice visita dei malviventi in altrettanti appartamenti alla residenza «Levante» di via Ardaro, nel tardo pomeriggio di sabato è stata la volta di Varone e più precisamente di un’abitazione in una laterale di via Fornasetta, zona densamente abitata con palazzine a due o tre piani. I proprietari erano usciti di casa poco dopo mezzogiorno per trascorrere l’Epifania fuori città e sono rientrati poco prima della mezzanotte quando appunto si sono accorti della sgradita «visita» e hanno allertato le forze dell’ordine.

Per non farsi notare i ladri sono entrati dal retro, forzando gli stipidi della portafinestra del bagno presumibilmente con un grosso cacciavite. E una volta dentro si sono precipitati subito in camera da letto mettendo sottosopra tutto e, almeno in questa circostanza, riuscendo nel loro intento di fare «bottino pieno». Dalla camera, l’unico ambiente di fatto preso di mira dai malviventi, sono spariti ori e gioielli per svariate migliaia di euro: l’ammontare esatto deve ancora essere quantificato dai legittimi proprietari ma il bottino oscilla attorno ai 10 mila euro.

Il furto in via Fornasetta segue di poche ore quello duplice e con lo stesso «modus operandi» messo a segno in via Ardaro, in due appartamenti al pian terreno del nuovissimo complesso residenziale «Levante». In questa circostanza il bottino è stato esiguo ma non così i danni per i proprietari delle abitazioni prese di mira.