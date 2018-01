Dipinti, stampe, disegni e fotografie. «Acquisizioni che costituiscono una forma di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e popolare dell’Alto Garda e del Trentino» si legge nella determina degli uffici comunali. Determina che ha dato il via libera all’acquisto di svariate opere che andranno a implementare l’offerta culturale del Museo Alto Garda e in particolare del Museo di Riva in Rocca, dalla Pinacoteca alla sezione di storia. Il tutto per una spesa complessiva di oltre 25 mila euro.

L’acquisizione più consistente in termini numerici proviene dallo «Studio Bibliografico Adige» di Trento: tra queste opere una stampa del Ponale del 1890, una veduta della Collegiata di Arco e un’altra della piazzetta antistante la stessa Collegiata, e altro ancora. Tra i nuovi acquisti anche un olio su cartone di Luigi Bonazza (Paesaggio, Lago di Garda, 1930 circa), una Natura morta di Guido Polo (olio su cartone), un ritratto di Giovanni Segantini di Camillo Rasmo (acquaforte), oltre a foto e incisioni d’epoca del territorio dell’Alto Garda, e ancora riviste, cartoline, dipinti e materiale fotografico.