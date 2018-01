Addio "Move it Arcese", tornerà la "Garda Trentino Half Marathon"

Quella che nel 2017 è stata la «Move It Garda 21K Arcese» torna alle origini e dal 2018 sarà «Garda Trentino Half Marathon», con un nome più spendibile in campo europeo e capace di far risaltare sia la disciplina della manifestazione, sia il luogo scenografico ove si disputa.

La scorsa edizione se n’è andata in soffitta con un record di partecipanti ed un ringraziamento all’azienda di trasporti trentina Arcese, la quale rimarrà gold sponsor sostenendo la gara di 21 chilometri, 10 chilometri e «Kids» anche nelle annate a venire.

Le iscrizioni per la diciassettesima edizione, prevista per l’11 novembre, apriranno il 1° marzo, con il comitato organizzatore ad iniziare invece il 4 febbraio il proprio tour promozionale, in occasione della Napoli City Half Marathon, nella speranza di poter riportare 6.000 corridori fra Arco e Riva anche il prossimo anno, offrendo la consueta abnegazione ed il tradizionale spirito di volontariato, lo stesso che accompagna i precetti benefici della gara.

Nel 2017 il «Don Bosco Sihanoukville» in Cambogia ha visto accogliere 270 giovani che frequentano gli svariati corsi offerti dall’istituto nel ramo tecnico ed alberghiero, con gli studenti ad acquisire esperienze in altri hotel apprendendo nuove abilità per affrontare al meglio il mondo del lavoro. Il nuovo asilo ha accolto invece decine di bambini provenienti dall’orfanatrofio e da povere famiglie contadine, notizie che scaldano i cuori del comitato organizzatore trentino, partner del progetto benefico e pronto ora più che mai a lavorare per rendere grande la nuova edizione della «Garda Trentino Half Marathon», garantendo qualità e competenza a scopo sociale.