Black-out protrattosi per oltre un'ora, questo pomeriggio, nella zona di Riva del Garda e Tenno. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare alcune persone che erano rimaste bloccate negli ascensori.

I pompieri di Riva sono stati costretti a pubblicare un post su Facebook per chiedere alle persone di non chiamare il numero di telefono della centrale per evitare intasamenti.