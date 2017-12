Ha perso l'appiglio mentre stava scalando una parete di roccia, rimanendo appeso alla corda a testa in giù, finché è stato recuperato dai soccorritori. È accaduto nel primo pomeriggio a monte dell'abitato di Pietramurata, dove un gruppo di tre scalatori vicentini stava affrontando lafessura Kerouak sul Pian de la Paja.

Protagonista della vicenda è un uomo di 54 anni, il primo della cordata. Nel precipitare per oltre dieci metri, l'uomo avrebbe sbattuto violentemente il capo contro la roccia perdendo conoscenza. I due amici che erano con lui hanno immediatamente allertato i soccorsi: si è dunque levato in volo l'elicottero di Trentino Emergenza.

Il ferito è stato recuperato direttamente in parete con il verricello, grazie all'intervento del soccorso alpino. Subito è stato accompagnato all'ospedale Santa Chiara in codice rosso. I compagni di cordata sono stati invece accompagnati a valle dalla squadra di terra dell'unità operativa del Trentino Meridionale del soccorso alpino.