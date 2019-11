Tradito dal navigatore o distratto al punto da non aver visto i cartelli. Certo, non ci sono scusanti per il conducente del tir che nel tardo pomeriggio di ieri ha imboccato contromano via Dos de la Roda a Ciré di Pergine, la strada che porta all’area produttiva.

Comprensibile lo spavento dell’automobilista che se l’è trovato davanti (l’immagine è stata pubblicata sul gruppo "Sei di Pergine se" su Facebook).

Il conducente del tir ha dovuto percorrere la strada in retromarcia fino allo svincolo che porta al sovrappasso.