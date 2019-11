Sarà l’impresa del perginese Marino Fruet, nome che molti ricorderanno associato al ristorante «Al Volt» di piazza Municipio nel cuore di Pergine, a gestire entrambe le strutture in Valle dei Mocheni che erano in cerca di gestori dopo la scadenza dei contratti. Si parla del Van Spitz, su territorio comunale di Frassilongo, e del Kaiserwiesen a Fierozzo.



I termini per la presentazione delle domande sono scaduti lunedì scorso, e ieri mattina si è tenuta la seduta pubblica dove sono stati resi noti i partecipanti e, quindi, gli aggiudicatari.



Assieme alla gestione delle strutture ricettive, «gemelle» dal punto di vista strutturale e di ricezione (con tutta la dotazione di beni del caso, dalla cucina alle sale), il bando affidava la gestione anche del cosiddetto «Bersntol weg», pista per escursioni a piedi o con ciaspole che collega i due edifici e che soprattutto durante l’inverno richiama molti appassionati della natura, comprese quindi le attrezzature per renderle percorribili soprattutto in periodo invernale.



La base d’asta per il Van Spitz era di 14 mila euro, ma l’impresa di Fruet ha presentato una proposta di canone annuo di 21 mila euro, sorpassando dunque gli altri offerenti, Tommaso Pacher di Civezzano (ha offerto 16.650 euro) e la Tridentum BBQ di Caldonazzo (che ha presentato un’offerta di 19.260 euro). Confermata quindi anche la volontà degli attuali gestori di lasciare la conduzione senza presentare ulteriori offerte.



Per la gestione del Kaiserwiesen si partiva invece da una base d’asta di 12 mila euro. Anche in questo caso l’offerta di Marino Fruet ha sorpassato la concorrenza: ha partecipato difatti anche l’impresa dei gestori uscenti, la Kaserbisnhitt di Giordana Cescatti (con un’offerta di 14.128 euro).



La durata del contratto d’affitto sarà, per entrambe le strutture, di 5 anni, con facoltà delle amministrazioni comunali di una proroga di ulteriori 3 anni.

Con le quote degli affitti i Comuni realizzano interventi di manutenzione al patrimonio silvo-pastorale e alla viabilità forestale.