Brutta serata, ieri, per un camionista dell’est Europa che sula statale 47, a San Cristoforo, è entrato nella stradina che va alla Darsena per parcheggiare.



Qui, recentemente, si sono svolti i lavori per il sottopasso ciclopedonale e resta un’ampia area pianeggiante. L’autista però non ha fatto i conti con le piogge abbondanti e con il nome della località, i «Paludi». Il mezzo, appena entrato nell’area, è sprofondato non riuscendo più a muoversi.



Nessun problema al traffico. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco volontari di Pergine, che hanno fatto arrivare poi l’autogru per liberare il tir.