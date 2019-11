Mattinata di passione per gli automobilisti in uscita da Pergine lungo la strada del Ciré: a causa di un testacoda sull'asfalto bagnato, una vetura Fiat Panda ha tamponato un'altra vettura. Nessuna conseguenza per i conducenti, ma il traffico al Ponte Regio è stato rallentato per circa un'ora, fra le 8 e le 9, per poi fluire nuovamente dopo la rimozione dei mezzi. Molti automobilisti, arrivati alla rotatoria del centro commerciale, hanno preferito invece tornare indietro e imboccare la tangenziale da Pergine Centro.