Un'iniziativa sempre più apprezzata dalle famiglie durante le vacanze estive ed un sostegno importante ai genitori impegnati nelle loro attività lavorative. Asif Chimelli ha reso noto i dati finali e riassuntivi dell'iniziativa «Estate Ragazzi 2019» mettendo in luce attività, presenze e sostegno garantito dall'assessorato comunale al sociale guidato dalla vicesindaco Daniela Casagrande . Così, a fronte di 1419 presenze, il rimborso garantito dal Comune di Pergine è stato in totale di 14.655 euro, assegnato in particolare alle famiglie residenti che non possono contare sui «buoni di servizio» o assegni al nucleo famigliare garantito dalla Provincia. Così all'iniziativa «Nido Estivo» sono stati assicurati 275 euro, al progetto «Giocabimbo», asilo estivo che ha visto 683 partecipanti (in media 114 a settimana) sono stati riconosciuti 4.475 euro, a «Prova lo Sport», colonia diurna per ragazzi di elementari e medie con 242 frequentanti (media di 27 a settimana), un sostegno alle famiglie di 2.880. Successo anche per «Muovi l'estate sul Lago», colonia diurna al Centro Ekon a San Cristoforo con 139 (17 a settimana), che l'amministrazione ha sostenuto con 2.100 euro, mentre 500 euro andranno alle famiglie che hanno beneficiato dei servizi del Centro Estivo a Canezza (32 bambini della scuola dell'infanzia) e 600 euro per il progetto «Settimane linguistiche» tenute in estate al Centro #Kairos (18 frequentanti). Di successo anche l'iniziativa «Kairosummer» colonia diurna a tempo pieno presso la struttura di via Amstetten che ha visto ben 162 piccoli utenti (media di 23 a settimana) dell'ultimo anno della materna e delle elementari e alle cui famiglie il Comune ha assicurato 3.825 (in totale 14.655 euro). «Le agevolazioni per le famiglie perginesi sono assicurate come rimborsi rispetto alle quote di iscrizione versate - ha spiegato l'assessore-vicesindaco Casagrande - rimborsi riconosciuti alle famiglie perginesi indistintamente dalla loro condizione economica e patrimoniale della famiglia al fine anche di stimolare la più ampia partecipazione possibile, completare i posti a disposizione e ottimizzare le risorse». Buono quindi il bilancio complessivo di «Estate Ragazzi 2019» che si è articolato quest'anno in 12 iniziative tra asilo e colonie estive, corsi linguistici e musicali e iniziative di conoscenza del territorio, della montagna e dei vari sport (a disposizione in totale più di 2.100 turni settimanali). Un progetto a favore della famiglie dal valore commerciale di oltre 250 mila euro, coperto in gran parte da quote di partecipazione e contributi alle famiglie (comunali e provinciale), con 44 mila euro sostenuti attraverso il budget annuale di «Asif Chimelli».