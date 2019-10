Ecco l'annuncio ufficiale. L’ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana ospiterà, a partire dalla primavera del 2020, il centro clinico «NeMo», dedicato alla cura di pazienti neuromuscolari adulti e pediatrici. La notizia è stata comunicata, a margine della 20/a convention di Telethon, in corso a Riva del Garda, dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e dal direttore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Paolo Bordon. Il centro, a quanto riferito, si aggiunge a quelli già attivi a Milano, Roma, Messina e Arenzano, e rappresenta il temine di un percorso sperimentale di collaborazione tra pubblico e privato in ambito sanitario.

«Apriamo una pagina importante per la sanità trentina: fino a ora i pazienti neuromuscolari trentini venivano indirizzati altrove. Ora portiamo sul territorio un centro di eccellenza, un luogo per la presa in carico unitaria dei pazienti trentini, ma può diventare anche un punto di riferimento per le regioni limitrofe», ha detto Bordon.

Il nuovo centro clinico, denominato «NeMo Trento», sarà predisposto in modo tale da offrire un servizio ambulatoriale, di ricovero ordinario e in «Day hospital». Si prevedono 18 posti letto e ambulatori specialistici.