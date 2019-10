Attenzione automobilisti: transito su una sola corsia in direzione di Padova nella notte tra lunedì e martedì bitumatura sulla Valsugana a Cirè di Pergine.

Lo rende noto il Servizio Strade della Provincia: «Tra le ore 20.30 di lunedì 21/10/19 e le ore 6.00 di martedì 22/10/19, verranno eseguiti dei lavori di bitumatura lungo la statale 47 della Valsugana, in località Cirè di Pergine. Le operazioni verranno svolte istituendo un restringimento di carreggiata, con mantenimento del transito su una sola corsia, limitatamente al flusso di veicoli in marcia in direzione di Padova».