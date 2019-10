Brutto scontro ieri sera a Ischia, all'altezza del tornante della chiesa parrocchiale verso le 18.45.

Da una prima ricostruzione, una moto da cross guidata da un ragazzo della zona che da via dei Leni si stava immettendo su via per Alberè (la provinciale 16) e si è scontrata con un'auto che stava scendendo verso il centro di Ischia. Ad avere la peggio è stato ovviamente il ragazzo in sella alla moto, caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo: immediati i primi soccorsi prestati dagli occupanti della macchina, che hanno quindi allertato il 118.

Sul posto sono giunte l'ambulanza e l'autosanitaria di Trentino Emergenza, una pattuglia di carabinieri della stazione di Pergine e una squadra di vigili del fuoco volontari.

Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Chiara, mentre i carabinieri hanno proceduto ai rilievi e i vigili del fuoco regolavano il traffico a senso unico alternato. Spetterà proprio ai militari dell'Arma stabilire l'esatta dinamica dei fatti, per capire se l'incidente sia stato causato da una mancata precedenza della moto o se invece l'auto non si sia accorta del ragazzo in sella alla moto. L'incrocio ed il tornante, vista l'ora serale, erano illuminati solo dai lampioni.