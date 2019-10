Nuovo casi di contromano sulle strade trentine. E stavolta, vista la situazione, ha davvero rischiato di avere conseguenze gravissime.



Un’auto si è infatti immessa questa mattina contromano sulla statale della Valsugana, in zona Cirè, in un tratto a quattro corsie e dove dunque si viaggia solitamente a velocità piuttosto elevata.



Per fortuna, l’autista di un camion ha avuto la prontezza di guadagnare il centro della carreggiata, facendo in qualche modo da “scudo” e consentendo all’incauto automobilista di rendersi conto di quanto stava facendo.



L’episodio è stato documentato sulla pagina Facebook «Sos Valsugana», da tempo dedicata alle problematiche di viabilità e traffico di una delle arterie stradali più importanti del Trentino.