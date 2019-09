I carabinieri di Borgo Valsugana, impegnati in servizi coordinati del territorio, hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri seguivano da tempo l’evolversi di un incremento del fenomeno di spaccio nel territorio di Pergine.



Stanotte è stata controllata l’autovettura di un giovane italiano, pregiudicato, nella quale sono state rinvenute alcune dosi di cocaina, pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di rinvenire circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, una serra con alcune piante di marijuana, ed un bilancino di precisione. La droga è stata sequestrata ed il giovane è stato arrestato, si trova agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.