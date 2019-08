Finalmente. Un avverbio che è un po’ sulla bocca di tutti, a Pergine, quando si parla dell’apertura del parcheggio del Tegazzo; un avverbio che ora viene pronunciato con un sorriso in quanto da stamattina, finalmente (lo ripetiamo anche noi), il primo piano interrato del grande parcheggio potrà essere utilizzato, dopo un’attesa lunga oltre due decenni. Risale al 1996 infatti l’approvazione ed il finanziamento di un primo progetto per un parcheggio in superficie (con discussioni a riguardo negli anni precedenti); del 2003 è invece il progetto per i due piani interrati, finanziato nel 2005 con il cantiere avviato nel 2007 proseguito a fasi alterne fino al 2014, quando i lavori si sono interrotti del tutto. Solo recentemente, grazie ad un accordo fra la precedente giunta provinciale e il Comune di Pergine, la Provincia ha stanziato 120 mila euro per il completamento incaricando il Comune delle pratiche burocratiche necessarie, per un costo totale che sfiora i 4,5 milioni di euro.

E quindi ecco che ieri, dopo una gestazione durata, dall’inizio alla fine, quasi 30 anni, il parcheggio è stato ufficialmente aperto con una breve ma significativa cerimonia, alla presenza di buona parte dei membri della giunta comunale guidata dalla vicesindaco Daniela Casagrande e dal dirigente ai lavori pubblici Luca Paoli.

Da stamattina, in concomitanza con il mercato settimanale, il primo piano interrato (122 posti) sarà liberamente accessibile; il secondo piano (126 posti), che in parte verrà riservato al personale dell’istituto Marie Curie, sarà disponibile a breve. Con settembre, presumibilmente con l’inizio dell’anno scolastico, scatteranno le tariffe orarie: il piano in superficie, attualmente a disco orario di 2 ore, sarà a pagamento (1 euro all’ora), mentre per i due piani interrati la tariffa sarà di 0,70 euro all’ora. «Una scelta un po’ insolita - ha spiegato l’assessore Massimo Negriolli - che come giunta abbiamo voluto per incentivare l’utilizzo del parcheggio sotterraneo, togliendo le macchine dalla superficie. Un ringraziamento a Trentino Mobilità che ha predisposto tutti gli impianti per il controllo accessi, sbarre e gestione delle tariffe». In questo senso, anche gli abbonamenti a disposizione dei residenti avranno tariffe accattivanti.

«Un parcheggio di queste dimensioni - ha aggiunto l’assessore Sergio Paoli - a brevissima distanza dal centro storico, va incontro anche alle richieste degli operatori economici che lamentavano scarsità di posti macchina. Il quadro sarà completo quando potremo inaugurare anche il parcheggio dei Canopi».

Le dimensioni, una volta scesa la rampa, sono impressionanti, in quanto il parcheggio si estende anche sotto al campetto e alla palestra del Marie Curie.