Il Castello di Pergine non è solo un affascinante maniero storico, è anche un’oasi ornitologica: specie protette come gli allocchi e i falchi o altrove in pericolo come i balestrucci trovano il loro habitat sugli antichi muri, nei loro anfratti, sulle inferriate... e ci donano meraviglia ogni giorno.

Il video dice tutto: pubblicato oggi dalla Fondazione Castello di Pergine, ci mostra nella sua semplicità la meraviglia quotidiana. «Al Castello ospitiamo chi è alla ricerca di relax e chi ha voglia di ritrovarsi con amici per piacevoli momenti in compagnia. Anche i balestrucci della famiglia delle rondini, sulla loro rotta migratoria si sono fermati per un po’ di chiacchiere e qualche giorno di riposo» scrivono i gestori.

GUARDA IL VIDEO