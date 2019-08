Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Pergine e del Corpo di polizia locale «Alta Valsugana» per aumentare sicurezza e limitare la velocità dei veicoli su strade provinciali e comunali, ma crescono anche gli importi derivanti da sanzioni e multe per violazione del codice della strada.

Secondo una recente determina comunale ammonta infatti a 493mila euro l’importo accertato per le sanzioni all’articolo 142 del codice della strada (superamento dei limiti di velocità) elevate nel secondo trimestre del 2019 (dall’1 aprile al 30 giugno) presso «il varco» posto sulla provinciale 47 della Valsugana nei pressi dell’uscita di «Pergine Centro» (era stato di 554mila euro nel primo trimestre 2019).

Se il 50% delle somme introitate in tale punto (pari a circa 5.500 euro al giorno) va riversato alla Provincia, come ente proprietario della strada, nello stesso periodo si sono registrate altri 301 mila euro per altre sanzioni al codice della strada e 10.547 euro per superamento dei limiti di velocità su strade di altri comuni (8 le amministrazioni aderenti al servizio associato di polizia locale «Alta Valsugana») di cui 4.457 euro per il solo comune di Pergine, con 7.913 euro derivanti da violazioni di regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge (su ambiente, mercati, abbandono rifiuti o deiezioni canine).

Accanto alle somme necessarie per i rimborsi di notifica delle varie sanzioni (circa 104 mila euro di cui 94 mila euro per il «varco» sulla statale della Valsugana), vanno poi calcolate le somme iscritte al capitolo di bilancio «crediti di dubbia esigibilità», in quanto non tutte le sanzioni elevate trovano un puntale riscontro. «Da inizio anno abbiamo registrato un aumento di circa 200mila euro nelle sanzioni amministrative legate alla violazione del codice della strada (calano invece quelle per mancato rispetto di altri regolamenti comunali) - ha spiegato nell’ultimo consiglio comunale il sindaco di Pergine Roberto Oss Emer commentato l’assestamento generale di bilancio - è inoltre cresciuto di 106mila euro il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tra le opere necessarie a migliorare e mettere in sicurezza il traffico è stata finanziata con 100mila euro anche la nuova rotatoria davanti al centro commerciale di Ponte Regio che permetterà di migliorare l’uscita dei mezzi pesanti in uscita dall’area produttiva dei Fosnoccheri e Cirè e migliorare l’innesto sulla statale della Valsugana all’inizio di via Dos della Roda».

Da alcuni giorni sono inoltre stati avviati i lavori alla nuova rotatoria nel pericoloso incrocio tra viale dell’Industria e via Regensburger (impegno da 200mila euro e 60 giorni lavorativi) mentre a breve sul territorio gestito dalla polizia locale saranno installati dei nuovi speed-check «TruBox» in grado di contenere la nuova apparecchiatura telelaser «Trucam» (impegno di 33mila euro).

Se dieci saranno collocati sul territorio di Pergine altri nove sono previsti sulle strade dell’Altopiano di Piné (il Comune di Baselga ha recentemente impegnato 13mila euro per i nuovi dissuasori arancioni).