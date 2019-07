Nuovi spazi per i giovani artisti e i writer della città di Pergine.

Nella sua seduta di ieri la giunta comunale perginese, su proposta della vicesindaco Daniela Casagrande, ha infatti deciso di dedicare parte del muro a monte del nuovo marciapiede che sale verso la frazione di Serso ai giovani artisti, che operano nel settore dei writer o della street art, e che da tempo collaborano con il centro giovani comunale #Kairos di via Amstetten.

Una proposta che dovrà trovare concretizzazione in un’opposita delibera, che fisserà tempi, modalità e costi dell’ampio e articolato murales, che potrebbe occupare circa 110 mq nella parte iniziale del «muro di Serso» dalle due curve prima del ponte sino alla passerella pedonale. Uno spazio riservato a cinque «writer esperti», che, con le loro bombolette spray, potranno realizzare altrettante opere, secondo ben precisi temi e bozzetti unitari valutati da Comune e Asif Chimelli (che gestisce il Centro #Kairos). Un’altra parte del muro (circa 200 mq) resterà invece a disposizione di progetti e iniziative culturali e pittoriche avviate dalla scuole perginesi.

Via libera anche ad uno «spettacolo viaggiante», con degli artisti di strada che si esibiranno in piazza Fruet, derogando al regolamento comunale che prevede per gli spettacoli viaggianti e circensi solo l’area di via Al Lago a nord-est della città.

La giunta comunale ha esaminato anche l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, fissato per mercoledì 31 luglio (dalle 19), e dedicato ad alcune varianti al bilancio e ad un nuovo accordo con Trentino Mobilità Srl. Concesso infine il nulla osta agli interventi attuati dal Comune di Levico nella parte terminale del lago di Caldonazzo per la messa in sicurezza e regimentazione di alcuni tratti di spiaggia e di alcune passeggiate.