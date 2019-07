Un'area produttiva di 20 mila metri quadri, dove insediare uno stabilimento moderno e funzionale di oltre 4.500 mq dando occupazione a più di 85 dipendenti. Via libera all'unanimità mercoledì sera dal consiglio comunale di Baselga alla nuova localizzazione all'ingresso sud della frazione pinetana di Tressilla dell'azienda di cosmetici e prodotti naturali «AreaDerma», realtà imprenditoriale nata a Baselga nel 1992 grazie alla famiglia Morelli (il figlio Tullio, accanto al padre Giuseppe farmacista e grande esperto di botanica) ed ora attiva in viale dell'Industria a Pergine con ben 70 dipendenti.

Il consiglio comunale di Baselga ha adottato in prima adozione una variante al Prg per concedere l'intero lotto della locale zona produttiva, dando così il via formale alla realizzazione del nuovo impianto di interesse locale che già ha ottenuto tutti i pareri e permessi preventivi dagli organi provinciali e dalla commissione pianificazione territoriale della Comunità Alta Valsugana Bersntol. Lo scorso ottobre la giunta provinciale, attraverso Trentino Sviluppo e la condivisione delle associazioni di categoria, aveva approvato la nuova localizzazione ed ampliamento dell'azienda prevedendo un contributo di 969 mila euro alla costruzione del nuovo stabilimento di AreaDerma (investimento da 6,25 milioni di euro), a fronte dell'impegno di accrescere la sua capacità occupazionale sino a 80 unità entro il 2023.

«L'intera amministrazione ha condiviso sin dall'inizio il nuovo investimento ed impegno occupazionale di AreaDerma, da sempre legata a Baselga e alla famiglia Morelli, e che diventerà la realtà imprenditoriale più significativa del Pinetano - ha spiegato il sindaco di Baselga Ugo Grisenti - una realtà moderna e sostenibile che valorizza i prodotti del nostro territorio (erbe medicinali, miele, piccoli frutti) e che assicurerà oltre 80 posti di lavoro alla comunità. Il Comune, grazie al finanziamento e all'intervento della Provincia, potrà contare su una nuova rotatoria sulla provinciale n. 83 di Pinè all'imbocco della nuova area produttiva: vero biglietto da visita per chi arriva sull'Altopiano». Soddisfazione espressa nei vari interventi da tutti i consiglieri comunali e dagli stessi titolari di AreaDerma.

«La concessione dell'area (grazie anche alla disponibilità di alcuni privati) e la variante urbanistica approvata dal comune di Baselga sono gli ultimi atti formali per l'avvio dell'opera - spiega Tullio Morelli titolare dell'azienda con i soci Luigi Miori e Daniela Mattivi - potremo contare su un'area complessiva di 20 mila mq dove insediare una struttura di 4.500 metri (circa 7.000 mq l'itero stabilimento) per la quale stiamo definendo il progetto esecutivo. Il cantiere potrebbe essere avviato già entro ottobre, garantendo adeguati spazi a strutture, macchinari e personale. Attualmente nella sede di Pergine sono attivi 71 dipendenti (più alcuni stagionali), non credo sarà difficile rispettare l'impegno assunto con Provincia e sindacati per salire a 80-85 unità nei prossimi anni».