Questo fine settimana sarà festa grande allo Shop Center Valsugana, che inaugura il suo nuovo look.



In questi ultimi mesi infatti la struttura, interna ed esterna, è stata sottoposta a radicale rinnovamento, nei colori e negli impianti.

Salta all’occhio subito la nuova colorazione, verde e rossa, ma anche l’interno ha subito notevoli rimaneggiamenti. Innanzitutto nei pavimenti, con nuove piastre bianche, i rivestimenti ed i controsoffitti. I clienti dovranno poi prendere abitudine sulla nuova circolazione veicolare per i parcheggi, modificata rispetto al passato.



Notevoli anche le opere per così dire «nascoste», ma ugualmente importanti, come il rifacimento di tutta l’impiantistica elettrica, con lampade a led a basso consumo (che garantiranno un risparmio energetico del 70% su base annua), l’installazione di un nuovo dispositivo per il refrigeramento (con un risparmio di energia questa volta del 75%) e di un cogeneratore ad alto rendimento. Al di là quindi del risparmio energetico e di consumo, vengono ridotte le emissioni di CO2: il nuovo «cuore verde» dello Shop Center si mostra anche nel colore esterno.



Importante l’investimento, come conferma il direttore Marco Morelli: «La proprietà ha deciso di investire in questi interventi circa 3 milioni di euro, affrontando la spesa innanzitutto per un discorso di risparmio e di ecologia, e poi per dare maggior comfort ai clienti e visitatori, che l’anno scorso hanno sfiorato quota 3,3 milioni. Strutture come queste infatti invecchiano in fretta, e dopo quasi vent’anni dalla sua apertura si era ormai reso necessario intervenire».



Sia oggi che domani, dalle 16, saranno attivi stand gastronomici in collaborazione con numerose associazioni locali. Ci sarà inoltre tanto divertimento con il truccabimbi, la ricerca dell’oro ed i divertenti sketch comici di Nespolo Lo Giullare. Non mancheranno gli appuntamenti musicali, dalle 16 alle 18, oggi con Fare jazz e domani con la Bifolk band. Inoltre domani sarà a disposizione un percorso di mountain bike, gli allievi vigili del fuoco volontari di Pergine faranno le loro manovre dimostrative e una rappresentanza della nazionale italiana di rugby sarà a disposizione per foto e autografi.