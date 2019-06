È precipitata lungo i gradini di casa sua, a Costasavina, scivolando dalla seduta del montascale di cui si serviva per muoversi dal proprio appartamento. È morta così, ieri mattina poco prima delle 8.30, Lucia Andreatta, classe 1931: una morte assurda quanto tragica che ha scosso l'intero paese.

Come ricostruito dagli agenti del corpo della polizia locale dell'Alta Valsugana, intervenuti sul posto, la donna stava scendendo le scale a bordo di un particolare presidio sanitario che consente di affrontare il dislivello dei gradini: si tratta di una particolare sedia motorizzata che, una volta azionata, permette agevolmente di scendere o salire delle rampe di gradini in maniera assistita, affrontando anche quei vani particolarmente stretti o angusti, di quelli che si trovano ancora nella case non proprio recenti, dove risulta impossibile installare quei montascale a cremagliera.

Immediati sono stati allertati i soccorsi, giunti con delle ambulanze sul posto, ma la donna, al loro arrivo, era già in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, e Lucia Andreatta si è spenta poco dopo. Questa sera in chiesa sarà recitato il rosario: il funerale è stato fissato per domani alle 14.30 nella chiesa di Costasavina.