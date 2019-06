Che sia la volta buona dopo anni di attesa? Sembrerebbe di sì. Il parcheggio interrato di via San Pietro «Al Tegazzo» potrebbe aprire entro luglio, e la gestione della sosta sarà affidata a Trentino Mobilità Spa.

Questa la decisione assunta martedì dalla giunta comunale di Pergine che ha fatto il punto sui lavori di completamento (impianti d'accesso e videosorveglianza) e sulle modalità di utilizzo e futura gestione dell'ampio parcheggio che accanto ai 65 stalli in superficie (già utilizzabili) potrà offrire altri 250 posti auto: 124 stalli al primo piano interrato e 130 al secondo.

Dopo oltre 22 anni dalla sua prima progettazione e avvio dei lavori (il progetto iniziale è del 1996), il comune di Pergine avrà quindi in via San Pietro il primo parcheggio pubblico coperto, in attesa dell'avvio dell'ampliamento dell'area di sosta ai Canopi su Corso degli Alpini, opera già appaltata all'impresa «Costruzioni Ices Srl» per 1,27 milioni di euro (previsti 80 posti auto interrati e 65 in superficie). Superato l'ostacolo di un recente ricorso presentato davanti al Tar di Trento, che ha considerato la procedura di gara legittima e non ha concesso la sospensiva cautelare, sono ripresi i lavori della ditta «Tecnoel Snc» di Pergine per l'installazione degli impianti per il controllo accessi e la videosorveglianza (importo complessivo di 78.570 euro).

«La ditta ha disposizione 30 giorni per concludere i lavori, ed è quindi prevedibile che l'opera possa essere consegnata entro luglio - spiega il sindaco di Pergine Roberto Oss Emer - la giunta ha ora approvato un documento che fissa le modalità di gestione (orari, tariffe, posti riservati), prevedendo la sosta a pagamento, e riservando degli stalli all'istituto superiore Marie Curie e a chi vorrà sottoscrivere un abbonamento annuale o semestrale». La gestione del parcheggio sarà affidata a Trentino Mobilità Spa, che nel comune di Pergine sono gestisce circa 760 posti auto a pagamento (495 in centro storico e 270 nella zona del lungolago, tra cui il nuovo parcheggio di Valcanover) prevedendo una tariffa oraria di un euro (ridotta per i piani interrati) e abbonamenti semestrali o annuali sia per le 24 ore che per le fasce diurne o notturne (da 10 a 25 euro). Dal 15 settembre al 15 giugno un centinaio di posti saranno riservati al personale e docenti all'istituto «Marie Curie».

La giunta e quindi la conferenza dei capigruppo hanno definito anche l'ordine del giorno del consiglio comunale fissato per le 19 di giovedì 20 giugno. Accanto all'esame all'interrogazione del consigliere Enrico Mattivi (Lega Nord Trentino) per mettere in sicurezza l'accesso ad un'abitazione e il marciapiede in località Sille all'imbocco della provinciale n. 83 di Piné, è prevista l'adozione definitiva della variante 1 del 2019.

Superate le due osservazioni presentate il comune di Pergine si adeguerà così alle norme d'attuazione della nuova legge provinciale del governo del territorio (n. 15-2015) e al «regolamento urbanistico-edilizio provinciale».

Previsto anche il nuovo regolamento del gruppo di «volontari per l'ambiente».