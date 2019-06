Di conducenti fermati alla guida un po’ riottosi, i carabinieri ne avranno incontrati a bizzeffe. Ma che fosse il passeggero a perdere la calma, probabilmente è accaduto più di rado.



Ed è proprio quanto è successo nella tarda serata di venerdì a Pergine Valsugana, dove l’altro ieri una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Borgo Valsugana era impegnata in un servizio di monitoraggio della circolazione. I militari avevano attivato un posto di controllo, dotandosi come previsto di giubbotti con bande catarinfrangenti, in modo da essere ben visibili agli utenti della strada. I carabinieri avevano già controllato alcune autovetture ed i loro occupanti, quando, dopo aver intimato l’alt ad un’altra vettura che stava sopraggiungendo a forte velocità, hanno notato il conducente ignorare l’invito ad accostare.



Subito i militari dell’Arma si sono messi sulle tracce della vettura, riuscendo a fermarla poco dopo. Dall’auto è subito sceso il conducente, risultato poi con valori di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti. Ha chiesto scusa, spiegando di non aver visto i carabinieri invitarlo a fermarsi. Subito dopo però, dalla portiera del lato passeggero è uscito un altro uomo, un 32enne colombiano, animato da tutt’altro spirito. Ha subito iniziato ad inveire contro i carabinieri, insultandoli e sbraitando, fino a spingersi a minacciarli di spaccare loro la faccia.



I militari hanno subito notato come anche il passeggero fosse sotto l’effetto dell’alcol e non hanno reagito. Ma il colombiano ha insistito nel suo comportamento aggressivo e oltraggioso, mettendosi anche a spintonare i militari. A questo punto, con l’aiuto dei carabinieri della stazione di Baselga di Piné giunti a supporto dei colleghi, gli uomini del radiomobile hanno accompagnato il sudamericano in caserma a Borgo Valsugana, dove ha trascorso il resto della notte in camera di sicurezza. Ieri mattina è stato giudicato per direttissima, durante la quale il suo arresto è stato convalidato, in attesa dell’udienza fissata per fine mese.