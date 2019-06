Violento incendio, nella serata di domenica, a San Cristoforo. Ad andare in fiamme una vasta porzione di canneto alla Darsena, nel tratto prospiciente il Centro Nautico Ekon. L’allarme è stato dato dalle molte persone presenti in quel momento nel vicino ristorante e sul lungolago. Una lunga colonna di fumo grigio si è levata sul paese, mentre in breve tempo le fiamme hanno avuto la meglio del canneto, divorandolo completamente.



Sul posto sono giunti in breve tempo i vigili del fuoco volontari di Pergine con due autobotti, che hanno spento le fiamme residue. Sul fatto ora indagano i carabinieri, che hanno ascoltato i molti testimoni presenti l’altra sera: da accertare se si sia trattato di un incendio accidentale, causato forse da un mozzicone di sigaretta gettato imprudentemente fra le frasche, o se invece il gesto sia stato volontario. Un sentiero infatti passa proprio dietro il canneto, per raggiungere la spiaggia e poi le darsene dei pescatori.



Fortunatamente le fiamme non sono state spinte troppo dalla brezza lacustre, che sempre soffia a San Cristoforo, altrimenti avrebbero potuto raggiungere la vicina struttura del centro nautico, con conseguenze ben peggiori.