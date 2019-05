Traffico a rilento verso la Valsugana, dallo svincolo di Ponte Alto, in seguito a un ennesimo incidente nelle curve all'altezza di Corona Calcestruzzi, in direzione Pergine: una fiat Punto è andata in testa coda e dopo aver sbattuto sul guard-rail in entrambi i lati della carreggiata, ha finito la sua corsa fermandosi in mezzo alla strada. Il fondo stradale era reso meno sicuro perché bagnato dalla pioggia.

Disagi per chi proviene da Trento, al momento si procede su una sola corsia mentre sono in corso le operazioni di soccorso: la persona a bordo dell'auto è stata trasportata in ospedale in ambulanza, le sue condizioni non sarebbero gravi.