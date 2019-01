Disastroso incendio stanotte in Val dei Mocheni, con le famme che nella tarda serata si sono sviluppate in una frazione di Palù del Fersina.



Un incendio ha devastato due abitazioni ed un piccolo fienile attiguo in località Lenzer, non distante dal centro storico del paese e dall'Istituto Mocheno cimbro. Il rogo, partito probabilmente dal fienila, ha interessato rapidamente altre due abitazioni contingue. E minacciato di estendersi ad altre, nel cuore del paese.



Gli abitanti delle case interessate al rogo sono stati evacuati. L'incendio è scoppiato intorno alle 22.45 e sul posto sono prontamente intervenuti numerosi corpi dei vigili del fuoco e il sindaco Stefano Moltrer. Una decina di persone hanno dovuto passare la notte da parenti in paese, mentre le tre case sono gravemente danneggiate.

Per il sindaco, rimasto sul posto tutta la notte a presidiare la situazione, la preoccupazione per l'origine quasi certamente dolosa delle fiamme. Ma ancor di più per il susseguirsi di episodi:è il terzo incendio in pochi giorni, uno fu sventato sul nascere da quattro giovani allievi pompieri che passavano sul posto per caso. (foto TGR Rai Trentino)